Школьники из Полярных Зорь стали призёрами Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы»

Семён Егерев одержал победу в номинации «Архитектура», занял второе место в номинации «Взгляд», а также итоговое третье место. Еще две старшеклассницы из города-спутника Кольской АЭС – Екатерина Вельдяскина и Екатерина Гарина стали призёрами в номинациях «Пейзаж» и «Флора».

Об этом стало известно на церемонии закрытия детского экологического форума, которая состоялась в Санкт-Петербургском художественном музее на Васильевском острове.

«Мы очень рады успехам наших юных фотохудожников, поздравляем ребят и надеемся в скором времени увидеть их работы, а также фотографии других талантливых детей из атомных городов России на фотовыставке «В объятиях природы», которую мы обязательно проведем в Полярных Зорях», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Экологический форум для победителей региональных этапов IV Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы» проходил с 28 июля по 9 августа в Ленинградской области. Его участниками стали 43 ребёнка в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих на территориях присутствия всех российских атомных станций.

За две недели ребята побывали на экскурсиях в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии, а также прошли обучение мастерству фотографии у команды экспертов под руководством академика, профессора Петровской академии наук и искусств, Владимира Медведева. Программа обучающего курса включала в себя пейзажную, портретную и репортажную съемку, макросъемку, а также работу со светом и цветом, с композицией кадра и настройками фотоаппарата.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в рамках форума прошли два телемоста с венгерскими и белорусскими партнерами проекта, во время которых ребята смогли пообщаться и обменяться своими впечатлениями.

Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы» и детский экологический форум ежегодно проводится Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») и венгерской АЭС «Пакш» при поддержке Концерна «Росэнергоатом».