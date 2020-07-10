Школьники из Полярных Зорь выиграли путевки на детский международный экологический форум

Яна Максимова, Екатерина Вельдяскина, Семен Егерев и Екатерина Гарина стали победителями и призерами IV Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы».

Поездка на экологический форум, который в этом году будет проходить с 27 июля по 10 августа в Ленинградской области, стала заслуженной наградой для этих творчески одаренных ребят.

Их яркие и эмоциональные фотоработы, запечатлевшие первозданную красоту Кольского Заполярья, были по достоинству оценены членами авторитетного жюри. При этом большинство фотографий ребята снимали в окрестностях родного города, неподалеку от Кольской АЭС.

«Экологическим и творческим проектам для подрастающего поколения в городе-спутнике Кольской АЭС уделяется особое внимание. Очень радует, что десятки полярнозоринских школьников в них участвуют и добиваются успехов, в том числе и на международном уровне», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Двухнедельная призовая поездка предусматривает не только отдых и общение со сверстниками из других городов расположения атомных станций, но и насыщенную образовательную программу, в ходе которой можно будет посетить мастер-классы известных фотохудожников.

Напомним, что фотоконкурс и экологический форум «В объятиях природы» ежегодно проводится Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АРТ АЭС») совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».