Школьники из Полярных Зорь завоевали четыре награды на международном фотоконкурсе

Юные фотографы из Полярных Зорь стали победителями VIII Международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы». Ребята представили на конкурс фотографии, изображающие многообразие городской и дикой северной природы, флоры и фауны Кольского полуострова. В финал конкурсной программы прошли четыре фотоработы ребят из города-спутника Кольской АЭС.

Первое место заняла Дарья Китаева (16 лет) с работой «Тишина зимней ночи». На втором месте Даниэль Колинько (16 лет) с работой «К пуску готов». Третье место разделили работы «Гляжусь в тебя, как в зеркало» Виктории Васиной (15 лет) и «Февраль» Леонида Розонтова (13 лет).

На муниципальном этапе в финал международного уровня отобрали 15 работ. Большинство авторов впервые заявили о себе в 2026 году, приятно удивив членов жюри высоким уровнем мастерства и оригинальностью композиций.

«Полярнозоринские ребята участвуют в конкурсе «Территория успеха: в объятиях природы» ежегодно и занимают призовые места. Каждый раз удивляет и восхищает их умение увидеть и запечатлеть прекрасное», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, всего на конкурс было представлено 856 работ из 31 города-спутника предприятий «Росатома» и зарубежных, в том числе: Островец (Беларусь), Пицунда и Сухум (Абхазия), городов расположения АЭС «Пакш» (Венгрия) и «Аккую» (Турция). Обладателей первых мест ждёт участие в Экологическом детском форуме, который пройдёт с 11 по 18 июня в Республике Абхазия, где пройдут обучающие мастер-классы и фотопленэры.

«Когда я ходила с родителями в походы по Кольскому полуострову, я видела такие красивые пейзажи, что просто не могла это не запечатлеть, – делится эмоциями победительница конкурса, Дарья Китаева. – Наша северная природа прекрасна в любое время года. А теперь я с нетерпением жду поездку в солнечную Абхазию, где тёплое море и живописные горы – очень хочу запечатлеть и южные красоты тоже!».

Фото (Дарья КАТАЕВА, 16 лет, «Тишина зимней ночи», г. Полярные Зори) предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.