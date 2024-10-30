Школьники из Высокого ознакомились с технологией сортировки отходов в мурманском «Экотехнопарке»

В «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» состоялась экскурсия для школьников из населённого пункта Высокий. Первую четверть ученики 7 класса – представители клуба юннатов «Движения Первых» - завершили знакомством с крупнейшим инфраструктурным проектом по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области. Под руководством педагога ребята серьёзно изучают экологические проблемы северного края и на своем, детском уровне предлагают пути решения.

Сегодня «Экотехнопарк» – это единственное предприятие, занимающееся в регионе сортировкой отходов. На объект, расположенный в н.п. Междуречье, привозят ТКО со всего региона.

Ребята остались под большим впечатлением не только от того, сколько мусора производит человек, но и от применения современных способов сортировки и утилизации. Автоматизированные системы включены во все этапы обращения с отходами. Часть отходов после сортировки отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду. В конце экскурсии любознательные школьники пообщались с представителем орнитологической службы Мурманского филиала АО «Ситиматик», а также с подопечными компании – ястребами-тетеревятниками, которые 365 дней в году отпугивают от производственных площадок птиц, предпочитающих кормиться пищевыми отходами.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».