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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 11:00

Школьники медицинского класса из Гаджиево посетили Мурманскую областную станцию переливания крови в рамках Дня юного специалиста

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках Дня юного специалиста Мурманскую областную станцию переливания крови посетили старшеклассники медицинского класса из Гаджиево. Школьники побывали в регистратуре доноров, клинической лаборатории, донорском зале, отделении фракционирования крови и в зале неапробированной продукции. Во время экскурсии будущим медикам рассказали о работе станции и важности донорства, также специалисты ответили на интересующие ребят вопросы.

«Развитие донорства в регионе является одним из приоритетных направлений работы. Мы стремимся к постоянному совершенствованию процессов, внедряя современные технологии и обеспечивая максимальную безопасность доноров. Например, мы используем одноразовые контейнеры для забора крови, что исключает риск заражения. Внедрение автоматического оборудования также значительно упрощает процесс донации и минимизирует риск для здоровья доноров. Мы постоянно развиваемся благодаря поддержке правительства Мурманской области и министерства здравоохранения Мурманской области», – рассказал Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови.

При поддержке губернатора Андрея Чибиса Мурманская областная станция переливания крови получила современное оборудование, включая аппараты для обработки плазмы, новейшую холодильную и лабораторную технику. Также в учреждении отремонтированы операционные, лаборатории и донорские залы. Помимо этого, для выездных бригад приобретён новый автобус, который обеспечил мобильность и оперативность в обслуживании отдаленных районов Мурманской области.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима рассказала выпускникам о мерах поддержки, реализуемых в рамках плана «На Севере – жить», как для медицинских специалистов, так и для тех, кто только планирует связать свою жизнь с медициной. Так, почётные доноры ежегодно получают выплаты – около 18 тысяч рублей. Кроме того, донорам, сдающим кровь или плазму, предоставляется компенсация за обед в размере 1400 рублей.

«Для студентов медицинских учебных заведений предусмотрены меры социальной поддержки. Студенты медицинских колледжей региона, заключившие договор в рамках федерального проекта «Профессионалитет», получают ежемесячную стипендию в размере 3000 рублей. Студенты-целевики, обучающиеся в высших учебных заведениях, ежемесячно получают дополнительную региональную стипендию от 3 до 6 тысяч рублей. Компенсируются стоимость проезда к месту практики и обратно, а также расходы на аренду жилья на период практики при условии предоставления договора аренды», – рассказала Екатерина Сулима.

В регионе активно привлекают абитуриентов к медицинским профессиям – для этого проводятся профориентационные мероприятия. Всего в 2024 году состоялось более 250 встреч, квизов и мастер-классов, также в прошлом году День открытых дверей посетили более 800 человек, в том числе 600 школьников.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в этом году День открытых дверей состоится 1 марта в 12.00 в «AZIMUT Сити Отель Мурманск». В программе запланированы выступления представителей медицинских учебных заведений Кольского Заполярья и других регионов России. Будущие абитуриенты смогут получить полную информацию о возможностях обучения.

Информация о количестве целевых мест для Министерства здравоохранения Мурманской области на 2025/2026 учебный год будет размещена на официальном сайте регионального Минздрава в мае 2025 года. 

Кроме того, информация о предложениях целевого обучения в 2025 году (образовательной организации, количестве целевых мест, месте работы, мерах социальной поддержки, а также требованиях будущего работодателя к абитуриенту) будет доступна в июне 2025 года на портале «Работа в России».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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