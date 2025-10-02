ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Школьники Мурманска побывали на атомном ледоколе «Ленин»

Школьники Мурманска побывали на экскурсии на атомном ледоколе «Ленин», узнав о масштабных задачах ледокольного флота России и стратегическом значении Северного морского пути. Этот визит на уникальное судно вошёл в цикл лекций-экскурсий по объектам атомной промышленности, которые состоялись в разных регионах в честь марафона «Знание.Первые».

Этой осенью главное просветительское событие страны вошло в программу международного форума «World Atomic Week» и стало одним из ключевых мероприятий празднования 80-летия атомной промышленности России. Организатор марафона – Общество «Знание» при поддержке ГК «Росатом».

Северный морской путь как национальная транспортная коммуникация России в Арктике имеет исключительно важное значение для развития экономики северных регионов и государства в целом. Атомный ледокольный флот – центральное звено в этом развитии. Он создаёт уникальное конкурентное преимущество, позволяя выстраивать логистику морским путем. В 2018 году правительство Российской Федерацию наделило Госкорпорацию «Росатом» – владельца единственного в мире атомного ледокольного флота – полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути.

Первопроходцем атомного флота в 1959 году стал ледокол «Ленин». Это первое в мире надводное судно с атомной энергетической установкой, в создании которого участвовало более 500 предприятий СССР, разработавших 76 новых типов механизмов и 150 образцов оборудования. Сейчас ледокол – объект культурного наследия федерального значения и действующее судно.

Знакомство с первым атомным ледоколом позволило школьникам ощутить грандиозный масштаб промышленной истории страны и уникальность технологий, заложенных в основу развития атомпрома. Лекцию-экскурсию по легендарному объекту для ребят провёл специалист 1-й категории Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» Константин Демаков. Он рассказал об устройстве ледокола, особенностях его работы во главе каравана грузовых или исследовательских судов.

Ребята также узнали, что Россия – единственная в мире страна, у которой есть атомный ледокольный флот, а благодаря ядерной энергетической установке дальность плавания судов практически не ограничена. В настоящее время действуют восемь атомных ледоколов, и каждый – гордость отечественного судостроения.

Работа на атомном ледоколе перспективна и престижна благодаря уникальным задачам и условиям Арктики. А среди наиболее востребованных специалистов – старшие помощники капитана, электромеханики, механики, инженеры-операторы и главные физики.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, просветительский марафон «Знание.Первые» прошёл с 26 по 28 сентября, его участниками стали свыше 25 тысяч молодых людей из разных регионов России и других стран. Знаниями и опытом с молодёжью поделились 120 лекторов, среди них государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

Речь шла об открытиях, технологиях и инновациях, которые делают Россию мировым лидером в атомной сфере и лежат в основе суверенитета страны. Лекторы обсудили с молодёжью значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Также в центре внимания были возможности, которые открываются перед новыми поколениями в атомной промышленности нашей страны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554315/#&gid=1&pid=1

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
