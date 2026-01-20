Школьники Мурманска принимают участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Блокада Ленинграда — одно из самых трагичных событий Великой Отечественной войны. Город находился в осаде 872 дня и, несмотря на потери и разрушения, выстоял. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

К этой значимой дате в учреждениях образования и культуры города Мурманска проводятся тематические уроки, встречи и акции, чтобы юные мурманчане смогли лучше узнать о стойкости и мужестве ленинградцев.

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» для старшеклассников школы №58 провёл специалист МАУ МП «Молодёжь51». Ребята прослушали краткую историческую справку о блокаде Ленинграда, узнали, из чего состоял хлеб жителей осаждённого города, запомнили значимые имена и даты.

Завершился урок минутой молчания в память о погибших ленинградцах-блокадниках и защитниках города на Ниве.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31728&page=1