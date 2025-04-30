Школьники Мурманской области – победители международного чемпионата по робототехнике

В Южно-Сахалинске завершился международный чемпионат по робототехнике, в котором приняло участие более 500 команд юных конструкторов робототехники по 12 соревновательным направлениям. Мурманскую область представили команды из центра «Лапландия», сборная Кольского округа и АНО «Лаборатория научно-технического творчества «Фаблаб. Мончегорск».

В Лиге исследований победителями в номинации «Увлеченные и творческие» стала команда центра «Лапландия» – Виктор Гашин, Глеб Дворянкин, Давид Зеткин (наставник Наталья Федулеева); в номинации «Самая яркая презентация» – команда Мурмашинской школы №1: Элина Басова, София Шерстобитова, Алексей Коротаевский и Роман Суслов (наставники Юлия Басова и Екатерина Рыжкова).

В Лиге открытий команда детского сада №4 города Колы – Марк Дерягин, Степан Шамрыха, Александра Сидорович (наставник Татьяна Устюжанина) стала победителем в номинации «За стремление к знаниям».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/