Школьники Мурманской области – в числе победителей летнего этапа проекта «Университетские смены»

Школьники Мурманской области из всероссийского движения детей и молодёжи «Движение Пвервых» стали победителями летнего этапа проекта «Университетские смены». Пять юных северян отправятся в путешествие по лучшим университетам страны, чтобы сделать важный шаг в выборе будущей профессии и найти своё призвание.

Победители летнего этапа проекта «Университетские смены»: Егор Тумак (школа №276, г. Гаджиево); Татьяна Бурова (школа №1, п. Мурмаши); Арина Хрисанова (школа №266, г. Снежногорск); София Шишулина (школа №1 им. М.А. Погодина; г. Полярный); Дарья Пирогова (школа №3, п. Никель).

Егор и Татьяна побывают в Московском государственном университете культуры, а Арина, Дарья и София – в Государственном университете просвещения.

Во время летних каникул участники проекта посетят учебные кампусы ведущих вузов, лекции, экскурсионные программы, музеи и театры, а также станут участниками профориентационных программ.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в весенних сменах приняли участие две группы школьников из Мурманской области. Ребята побывали в Грозном и Омске.

Фото: https://gov-murman.ru