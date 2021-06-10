Школьники Мурманской области будут изучать ПДД в мобильном комплексе «Лаборатория безопасности»

В Мурманской области появилась «Лаборатория безопасности»: проект реализован на базе центра «Лапландия» и направлен на обучение детей правилам дородного движения. С работой многофункционального комплекса познакомилась заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В центре «Лапландия» уже много лет существуют отряды юных инспекторов движения, а «Лаборатория безопасности» позволит сделать занятия по изучению правил дорожного движения более увлекательными, – отметила вице-губернатор. – В многофункциональном комплексе лаборатории есть все необходимое: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, автобус «Лаборатория безопасности» будет выезжать в самые отдаленные уголки области. Специалисты центра «Лапландия» разработали 3 программы для детей разного уровня подготовки – от младших школьников до старшеклассников. Педагоги отправятся в муниципалитеты с начала следующего учебного года.

Проект «Лаборатория безопасности» реализуется Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и экспертного центра «Движение без опасности» по поручению Президента Владимира Путина в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков.