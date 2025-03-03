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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.25 16:00

Школьники Мурманской области могут проверить свою финансовую грамотность

4 марта 2025 года на образовательной платформе Учи.ру стартует Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников, в этом году к ней впервые смогут присоединиться старшеклассники.

Во время олимпиады школьники научатся формировать полезные навыки в области управления личными финансами, познакомятся с основами предпринимательства, разберутся, как планировать бюджет, правильно реагировать на действия мошенников.

Откроет олимпиаду онлайн-урок директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова «Дропперы: как не попасться мошенникам». Начало – 4 марта в 9.30. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах пользователей на платформе Учи.ру, а также в официальном сообществе Банка России во ВКонтакте, где можно будет задать вопросы спикеру.

Мурманская область традиционно поддерживает олимпиаду. Торжественные мероприятия в день старта пройдут на площадке мурманской школы №36. На церемонии открытия олимпиады участников поприветствуют представители регионального Министерства финансов и Отделения Банка России по Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, олимпиада по финансовой грамотности продлится до 3 апреля. Задания разбиты на несколько групп по уровню сложности для разных возрастов. В зависимости от набранных баллов школьники получат диплом, грамоту или сертификат.

Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты», Банком России, Минфином России, Минэкономразвития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2024 году к олимпиаде по финансовой грамотности присоединились более 2,3 млн школьников.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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