Школьники Мурманской области получили награды за участие в фестивале профессий национального проекта «Билет в будущее»

45 заполярных школьников получили награды за участие в фестивале профессий «Билет в будущее», который проходил с 23 октября по 23 ноября 2020 года в рамках «WorldSkills Hi-Tech 2020». Церемония состоялась в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота.

Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации не все участники смогли присутствовать на мероприятии лично. Церемонию посетили представители управления образования города Апатиты, школы №279 города Гаджиево, школ № 57 и 49 и гимназий № 1 и 9 города Мурманска. Гостями церемонии стали и представители площадок, на которых было организовано наибольшее количество мероприятий проекта: Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

«Проект помогает детям и подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии, попробовать себя в разных сферах деятельности и потрогать эту самую будущую профессию своими руками», – отметила редактор программы «Билет в будущее» Мария Кожухова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, «Билет в будущее» – проект ранней профориентации учеников 6-11 классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2020 году в проекте приняли участие 80 регионов России.