Школьники Мурманской области посещают ведущие предприятия региона в рамках профориентационных экскурсий

В Мурманской области продолжается реализация программы профориентационных экскурсий для школьников в рамках образовательного курса «На Севере – жить!». Дети посещают ведущие предприятия, знакомятся с современными производственными процессами и получают представление о востребованных в регионе профессиях.

С этого года к программе присоединись учащиеся 6-7 классов. Координацию экскурсий осуществляет Центр опережающей профессиональной подготовки. Напомним, по инициативе губернатора Андрея Чибиса на проведение таких мероприятий дополнительно выделено 30 млн рублей.

Реализация проектов в сфере школьного образовательного туризма продолжается благодаря сотрудничеству школ с индустриальными партнерами, а также с профессиональными образовательными организациями. Кроме посещения предприятий, дети знакомятся с деятельностью колледжей и Мурманского арктического университета, что расширяет их возможности для ранней профориентации и выбора дальнейшего образовательного маршрута.

В новом учебном году к проекту присоединились учащиеся Губернаторского лицея. Лицеисты посетили Мурманский областной краеведческий музей, где познакомились с особенностями арктических биоресурсов и биотехнологий, а также Кольскую ветроэлектростанцию, где узнали о принципах работы современного энергетического комплекса и об инновациях в сфере возобновляемой энергетики.

Старшеклассники из Оленегорска посетили главное управление компании «Северсталь», а школьники восьмого класса из посёлка Зеленоборский – учебный центр Кольской АЭС.

«Это была уникальная возможность увидеть изнутри, как работает одна из самых современных атомных станций в России. Наши ребята узнали о принципах работы ядерной энергетики и даже пообщались с профессионалами своего дела! Экскурсия не только расширила их знания, но и вдохновила на выбор будущей профессии в области энергетики и технологий. Большое спасибо организаторам и сотрудникам Кольской АЭС за теплый прием и интересную программу», – отметила учитель Зеленоборской школы №6 Наталья Севастьянова.

В ближайшее время учащиеся из Североморска отправятся также на Кольскую АЭС, а дети из Апатитов и Мончегорска смогут увидеть работу рудников и учебных центров АО «Апатит».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, за последний год десятки тысяч школьников 8-11 классов побывали на Кольской атомной электростанции, Кировском и Ковдорском ГОКах, предприятиях «Норникеля», АО «Апатит», Мурманском морском торговом порту, на площадках «Кольской ГМК», «Атомфлота», филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» и других ключевых организациях региона. Ребята познакомились с принципами добычи и переработки полезных ископаемых, узнали о работе горняков, инженеров и операторов сложного оборудования, увидели производственные мощности крупнейших предприятий энергетики и судоремонта. Всего в рамках проекта образовательного туризма было организовано около четырёх тысяч экскурсий.

 

 

 

