Школьники Мурманской области посетили Кольскую АЭС в рамках образовательного курса «На Севере – жить!»

В Мурманской области продолжаются профориентационные экскурсии, в рамках которых школьники региона посещают ведущие предприятия, знакомятся с современными технологиями и узнают о востребованных профессиях Крайнего Севера.

Так, старшеклассники Мурманского международного лицея побывали с профориентационной экскурсией на Кольской атомной электростанции. Ребята обучаются в профильных классах с углублённым изучением физики, математики и информатики. Среди участников – победители олимпиад и слушатели образовательных программ центра «Сириус».

Елизавета Золотарёва, одна из участниц экскурсии, рассказала, что в будущем планирует освоить профессию, связанную с атомной энергетикой. «Темой атомной энергетики я интересуюсь очень давно и решила связать свою жизнь с этой сферой. Мой выбор пал на профессию физика-ядерщика. Поэтому посещение АЭС было моей мечтой. Экскурсия очень понравилась! Рассказывали интересно и подробно», – отметила она.

О значимости таких мероприятий рассказал и одиннадцатиклассник Пётр Макеев: «Посещение атомной электростанции стало для меня невероятным опытом. Масштабы объекта, инженерные решения и высокие стандарты безопасности произвели большое впечатление. Я осознал, насколько ответственна роль станции в обеспечении современной жизни энергией».

На прошлой неделе Кольскую АЭС также посетили учащиеся школы №7 города Апатиты. Ребята узнали о работе информационного центра, познакомились с выставочной экспозицией – макетом Кольской АЭС и побывали на других объектах атомной станции.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, программа профориентационных экскурсий для школьников Кольского Заполярья реализуется в рамках образовательного курса «На Севере – жить!». С этого года к участию в ней присоединились и ученики 6–7 классов. Координацию экскурсий осуществляет Центр опережающей профессиональной подготовки по проекту «Единая модель профориентации «Билет в будущее». По инициативе губернатора Андрея Чибиса на проведение таких мероприятий дополнительно выделено 30 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555483/#&gid=1&pid=11