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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.21 12:00

Школьники Мурманской области примут участие в Олимпиаде по финансовой грамотности от «Учи.ру» и Центрального банка

Основной тур Олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» начнётся во всех регионах России 27 апреля в 9.30 мск с онлайн-урока, который проведёт председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Тема онлайн-урока: «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Он рассчитан на школьников 6-х класса и старше.

Трансляцию онлайн-урока можно посмотреть на странице мероприятия, в «личных кабинетах» учителей и учеников на платформе «Учи.ру», в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

Олимпиада проходит на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Проект реализует Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Испытания рассчитаны на учащихся 1-9-х классов, для участия не требуется специальных знаний, попробовать свои силы смогут все желающие. Задания разбиты на 3 группы по уровню сложности для разных возрастов. Победителей и призеров ожидают грамоты, участников – сертификаты. Для прохождения заданий потребуется компьютер или планшет с выходом в Интернет, они будут доступны на сайте www.uchi.ru или на сайте Олимпиады www.biz.uchi.ru после регистрации. Олимпиада продлится до 17 мая.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, Мурманская область традиционно поддерживает Олимпиаду. Торжественные мероприятия в день старта пройдут на площадке третьей мурманской гимназии. Перед онлайн-уроком с напутствием к участникам обратятся министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба и заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Михаил Старичков.

«В этом году Олимпиада расширена заданиями по финансовой грамотности, разработка которых проводилась совместно с Банком России. Это позволит школьникам получить новый опыт и знания, которые помогут ориентироваться в мире финансов и сократить риски с ними связанные. Ребята будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от финансовых мошенников», - отметил Михаил Старичков.

После просмотра онлайн-урока Эльвиры Набиуллиной, для учащихся гимназии представители экономического отдела Отделения Мурманск Банка России проведут интерактивный мастер-класс на тему: «Невозможное возможно – тратить деньги осторожно!».

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