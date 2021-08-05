Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 10:15
Школьники Мурманской области принимают участие в финале Всероссийского слета юных туристов
Сборная команда Мурманской области принимает участие в финале Всероссийского слета юных туристов. 2 августа школьники отправились в Кировск, где им предстоит преодолеть маршрут пешего похода 1-й категории сложности.
8 ребят в сопровождении 3 взрослых (руководитель группы – Д.А. Медведенко, заместитель руководителя Ф.А. Семьин и судья от команды – М.А. Скидская) в течение 10 дней пройдут 104 км по Хибинскому массиву.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, видеоролик, посвященный отъезду школьников, можно посмотреть на канале центра дополнительного образования «Лапландия» в «YouTube».
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Последние комментарии
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
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