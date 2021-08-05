Школьники Мурманской области принимают участие в финале Всероссийского слета юных туристов

Сборная команда Мурманской области принимает участие в финале Всероссийского слета юных туристов. 2 августа школьники отправились в Кировск, где им предстоит преодолеть маршрут пешего похода 1-й категории сложности.

8 ребят в сопровождении 3 взрослых (руководитель группы – Д.А. Медведенко, заместитель руководителя Ф.А. Семьин и судья от команды – М.А. Скидская) в течение 10 дней пройдут 104 км по Хибинскому массиву.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, видеоролик, посвященный отъезду школьников, можно посмотреть на канале центра дополнительного образования «Лапландия» в «YouTube».