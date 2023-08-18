Школьники Мурманской области приняли участие в акции «Солдатский треугольник»

Воспитанники оздоровительных лагерей, открытых на базе школ Мурманска, Мончегорска и Ковдора приняли участие в патриотической акции «Солдатский треугольник».

Ветераны специальной военной операции посетили детские оздоровительные лагеря. Ребята познакомились со своими земляками – участниками спецоперации, рассказали им о своих увлечениях. о том, чем живут и чего желают нашим защитникам. В завершение встречи дети написали письма со словами благодарности и признательности нашим воинам, их передадут бойцам на передовой.

Акция «Солдатский треугольник» проходит по инициативе Министерства обороны РФ при совместно с Государственным фондом поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», сообщает региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru