Школьники Мурманской области продемонстрировали высокие результаты по итогам ЕГЭ по русскому языку

Известны первые стобалльные результаты по этому предмету.

Максимальные 100 баллов получили две выпускницы, которые уже имеют высшие результаты по другим предметам и стали мультистобалльницами. Выпускница Мурманского политехнического лицея Ева Акрытова ранее получила 100 баллов по химии, а выпускница школы №10 города Апатиты Александра Малышева показала максимальный результат по литературе.

По итогам первых экзаменов в Мурманской области насчитывается уже 22 стобалльных результата, которые получили 20 выпускников.

По сравнению с прошлым годом в регионе вырос средний балл по русскому языку. Увеличилось и число высокобалльников, набравших от 81 до 100 баллов.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, высокие результаты ребят стали итогом их упорного труда, профессионализма педагогов и поддержки родителей. Они также подтверждают эффективность системной работы по развитию образования в регионе. Благодаря народной программе «На Севере – жить!», национальному проекту «Молодёжь и дети», развитию профильного обучения и созданию современных образовательных пространств в Мурманской области создаются все условия для того, чтобы юные северяне могли раскрывать свои способности и добиваться высоких результатов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569643/#&gid=1&pid=1