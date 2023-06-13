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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.23 16:00

Школьники Мурманской области смогут посещать центр «На Севере – жить!» в Магнетитах и после летних каникул

С 5 июня в Мурманской области начал работу Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Как отметила на оперативном совещании правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко, центр создан по поручению главы региона и будет решать приоритетную задачу по формированию единой региональной системы патриотического воспитания.

«В пятницу завершилась первая смена лагеря. Дети были в восторге от современного подхода к обучению. К примеру, историю Сталинградской битвы участники лагеря изучали с помощью очков виртуальной реальности, а в качестве развлечения ходили в походы, учились ставить палатки, играли в лазертаг. Отмечу, что на лето запланированы 12 смен, гостями лагеря станут 720 ребят и что важно, пребывание детей в центре бесплатное», – подчеркнула заместитель губернатора.

Подробно о работе центра «На Севере – жить!» рассказала вице-губернатор Елена Дягилева. Проживание детей организовано в отдельно стоящем трехэтажном здании в комфортных, современных комнатах, рассчитанных на 3-6 человек, с душевой кабиной и удобной мебелью. Каждая комната носит имя населенного пункта Мурманской области. Так, ребята из Апатитов могут жить в комнате с названием «Снежногорск» – это помогает с момента заезда заинтересоваться родным краем. В этом же корпусе организованы пространства для отдыха, творчества, лекций, мастер-классов, а также медицинский кабинет и 2-местный изолятор.

Питание детей организовано в кафе купольного типа – глемпинге, вместимостью 65 посадочных мест. Для приготовления еды есть собственная кухня, повара и обслуживающий персонал являются штатными сотрудниками центра. Организовано полноценное разнообразное 5-разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.

«Сотрудниками центра разработана подробная программа мероприятий на каждый день. В рамках модуля «Мурманская область» дети знакомятся с историей, культурой, природными ресурсами региона. На интересных лекциях и тематических экскурсиях юные северяне узнают о потенциале Кольского полуострова, значении региона в развитии Арктической зоны РФ, богатых традициях нашего края и героических подвигах северян», – поделилась Елена Дягилева.

Кроме уроков краеведения школьники осваивают основы топографии, проходят теоретическую и практическую подготовку по оказанию первой помощи пострадавшему с элементами тактической медицины в специализированных кабинетах. В спортивном корпусе созданы условия для проведения соревнований, занятий по физической культуре и начальной военной подготовке.  В команде центра «На Севере – жить!» – три лектора курсов «Начальная военная подготовка», «Тактическая медицина» и «Мурманская область», специалист по спортивной подготовке, инструктор по физической культуре и шесть вожатых-организаторов.

«Отмечу, что наряду с профессиональными педагогами, в команде работают опытные гиды, которые проводят для ребят экскурсии и походы. Участники первой смены побывали на атомном ледоколе «Ленин». В планах – организовать для ребят визиты в музей военно-воздушных сил Северного флота, на Мемориальную краснознамённую подводную лодку «К-21», а также посетить ведущие промышленные предприятия региона», – отметила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в центр может попасть любой школьник Мурманской области от 8 до 17 лет. Для этого родителям нужно обратиться к ответственным специалистам в своём муниципалитете по телефонам, опубликованным на сайте Министерства образования и науки. А узнать больше о том, как дети проводят время, можно в группе центра «На Севере – жить!» «ВКонтакте». Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в центре «На Севере – жить!» продолжится и после начала учебного года. Основная задача – интегрировать элементы школьной программы в образовательные модули центра. В первую очередь это касается курсов истории, обществознания, географии.

«Чтобы ребятам не пришлось по наверстывать упущенное, в программу центра будет включён материал, предусмотренный учебным планом для соответствующих классов. При этом занятия будут отличаться от привычных уроков. Это будут, скорее, дискуссионные площадки, где знания о родном крае будет формироваться в процессе активного диалога между всеми участниками», – уточнила Елена Дягилева.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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