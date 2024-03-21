Школьники Мурманской области стали призёрами федерального этапа конкурса сочинений «Без срока давности»

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» три работы были направлены в финал – и все три завоевали призовые места.

Конкурсная комиссия присудила диплом призёра первой категории Виолетте Морозовой, ученице 5 класса североморской школы №11 (наставник – Людмила Бугайлишкайте, учитель русского языка и литературы). Призёром второй степени стал Григорий Кузьминых, ученик 9 класса мурманской гимназии №8 (наставник – Галина Вербицкая, учитель русского языка и литературы), призёром третьей степени – Виктория Прохорова, ученица 10 класса североморского лицея №1 (наставник – Людмила Бугайлишкайте, учитель русского языка и литературы).

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, ежегодный конкурс сочинений «Без срока давности» посвящён сохранению и увековечению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В 2023-2024 учебном году он объединил более 550 тысяч школьников и студентов организаций СПО из 89 регионов России, а также обучающихся школ Министерства иностранных дел РФ.

Фото: https://vk.com/bezsrokadavnoste?z=photo-202188324_457246645%2Fwall-223749189_33