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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.24 17:00

Школьники Мурманской области стали призёрами Всероссийского профориентационного конкурса «Инженерные кадры России»

Финальный этап конкурса прошёл в Челябинске 3-4 мая, в нём приняли участие 650 ребят из 53 регионов России и Республики Беларусь – победителей региональных отборочных испытаний. Мурманскую область в финале конкурса представили две команды: в категории для дошкольников команда «Бараккуды» из Гаджиево, в категории для школьников 8-10 лет – команда «Трансфорс» из Оленегорска.

Участники рассказывали о своих инженерных проектах, конструировали и управляли роботами на скорость. По решению экспертной комиссии команда «Трансфорс» в составе Игоря Капитанова и Дарьи Вершининой под руководством Светланы Вершининой стала бронзовым призёром конкурса в номинации «Работа модели». Юные инженеры сконструировали робота-педагога дополнительного образования, который обучает детей английскому языку и проводит физкультминутки, сопровождая их английскими фразами.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, также ребята побывали на обзорной экскурсии по Челябинску, приняли участие в мастер-классах и развлекательных мероприятиях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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