Школьники Мурманской области стали призёрами всероссийской конференции в Санкт-Петербурге

Ребята из детского технопарка «Кванториум-51» стали обладателями дипломов в секции «Биология. Медицина. Химия» на всероссийской конференции учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Север», который прошёл на базе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

На конференции результаты своей исследовательской и проектной деятельности в области научно-технических разработок, гуманитарных и естественных наук представили ученики 8-11 классов из 13 регионов России.

Ребята, обучающиеся в «Биоквантуме» детского технопарка «Кванториум-51», стали обладателями дипломов в секции «Биология. Медицина. Химия»: Элина Ринус и Варвара Тупотилова (наставник Елена Глазунова) – лауреаты II степени, Артур Баранов и Анастасия Перелыгина (наставник Нина Соколан) – лауреаты III степени.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, детский технопарк «Кванториум-51» вошёл в пятерку лучших «Кванториумов» России по итогам 2023 года по итогам мониторинга Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. Мониторинг осуществлялся по нескольким направлениям: образовательная деятельность, работа с партнёрами, методическая и информационная работа, волонтёрская деятельность, повышение квалификации, организация мероприятий, участие в мероприятиях. По итогам мониторинга «Кванториум-51» занял 4-е место среди 139 детских технопарков.

Фото: https://gov-murman.ru