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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.21 17:30

Школьники Мурманской области завершили обучение по стандартам «ЮниорПрофи»

На протяжении учебного года 26 школьников из ЗАТО Александровск и Видяево, Кандалакши, Мончегорска, Кольского района, поселка Умба, Заполярного проходили обучение по направлениям «Интернет вещей», «Инженерный дизайн», «Мобильная робототехника» по стандартам подготовки «ЮниорПрофи». Итоговая сессия школы прошла в центре дополнительного образования «Лапландия» 25 и 26 марта.

Дети познакомились с технологией проведения чемпионата «ЮниорПрофи», получили практические навыки работы в графических программах, применения аддитивных технологий для создания прототипов изделий на 3D-принтерах, создали устройства и механизмы, которые можно использовать в быту и на производстве, освоили принципы решения задач по мобильной робототехнике.

В направлении «Инженерный дизайн CAD» дети изучили инструменты, позволяющие существенно ускорить процесс создания элементов и их конструкторской документации. В качестве практического задания участникам было предложено выполнить модуль «Обратное проектирование» из прошедшего чемпионата «ЮниорПрофи» – разработать 3D-модель дверной щеколды, выполнить сборку и построить чертежи всех деталей.

Изучая направление «Мобильная робототехника», ребята программировали роботов на прохождение определенного расстояния и рисование объектов. Школьники узнали, какими компетенциями должен обладать робот и какие задания выполнять: сумеет ли он определять размер куба, найти лабиринт, пройти по линии, выполнить крутые развороты. На итоговой сессии участники познакомились с одним из заданий фестиваля Robofest и конкурсными работами участников ЮниорПрофи 2021 года.

По направлению «Интернет вещей» ребята научились работать с микроконтроллером «Arduino», подключать датчики, светодиоды и индикаторы. Научились подключаться к серверу Интернет вещей, а также придумали и запрограммировали три системы для умного дома: автоматическое открывание двери при приближении человека, подача звукового сигнала при нарушении температурного режима, световая индикация необходимости полива растений. Ребята смонтировали датчики на макете и создали удобный интерфейс для пользователей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на заключительном занятии все участники получили сертификаты о пройденном обучении.

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