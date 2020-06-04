Школьники Полярных Зорь примут участие в XVIII Международном детском экологическом форуме «Зелёная планета 2020»

В городе-спутнике Кольской атомной станции подвели итоги городского этапа детского экологического форума «Зелёная планета», который в 2020 году приурочен к Году памяти и славы в России.

Более 70 ребят школьного и дошкольного возраста из 10 образовательных учреждений Полярных Зорь придумывали театральные и песенные композиции, писали литературные произведения, изготавливали поделки и проводили экорепортажи, рисовали героев Великой Отечественной войны, сражения, парады и картины послевоенной жизни.

Авторитетное жюри выбрало 24 работы, авторам которых удалось наиболее ярко и эмоционально подойти к раскрытию темы. Именно эти творческие произведения теперь будут направлены для участия в следующем этапе форума.

«Форум «Зеленая планета» открывает возможность подрастающему поколению нашего города проявить свои таланты, не только на местном и региональном, но и на международном уровне. Верим, что кто-то из наших земляков обязательно одержит победу в финале и сможет поделиться своими творческими экопроектами с российскими и зарубежными сверстниками», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Международный детский экологический форум «Зелёная планета» проводится с 2003 года по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» в рамках его Международной программы «Диалог культур: от узнавания к уважению».

Юные полярнозоринцы принимают участие в столь масштабных мероприятиях уже в шестой раз. Городской этап форума организует и проводит Информационный центр Кольской АЭС совместно с региональным детским экологическим движением «Зелёная планета» г. Полярные Зори».

Дипломы и памятные призы победителям городского этапа «Зеленой планеты 2020» в связи с окончанием учебного года будут вручаться в сентябре. А познакомиться с творчеством ребят жители и гости города атомщиков смогут на информационных экранах, а также на официальной странице Информационного центра Кольской АЭС в социальной сети «ВКонтакте».