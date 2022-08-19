Школьники помогают проводить компенсационные высадки в Североморске

Во флотской столице зелёную зону между проезжей частью и пешеходной дорожкой вдоль поликлиники на ул. Ломоносова теперь украшают 76 саженцев черемухи и рябины. Работы по озеленению здесь помогали проводить школьники из трудовой бригады школы №7.

Как сообщает администрация ЗАТО город Североморск, мероприятие прошло в рамках компенсационной высадки. Такое озеленение производится взамен деревьев, которые были утрачены или повреждены в ходе проведения каких-либо ремонтов либо строительств. Закупку саженцев осуществляют подрядные организации, проводившие данные работы. Муниципалитет же предоставляет для этого соответствующие участки земли.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12700-v-severomorske-provodyatsya-kompensacionnye-vysadki/