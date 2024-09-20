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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 12:00

Школьники штурмуют мурманский рынок труда, пенсионеры тоже не отстают

Рынок труда Мурманской области продолжает меняться: школьники и пенсионеры всё больше ищут работу, а работодатели все чаще отказываются от дискриминации и приглашают на работу соискателей, невзирая на пол и возраст кандидатов.

Молодежи становится все больше

Данные hh.ru свидетельствуют, что юные соискатели все активнее выходят на рынок труда. Так, за период с января по август 2024 года более 2,2 тысячи школьников Мурманской области в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме на hh.ru. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года активность местных школьников, ищущих работу, выросла на 39%.

Интересно, что доля девушек-соискателей больше, чем молодых людей: на женскую часть приходится 54%, или 1,1 тысячи резюме. При этом по сравнению с прошлым годом именно молодые люди увеличили свою активность больше, чем девушки. В течение 2024 молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет разместили 1 тысячу резюме, превысив прошлогодние показатели на 49%, девушки же стали выходить на рынок труда на 32% чаще.

Между тем и работодатели постепенно становятся всё более лояльными к юным работникам. Так, c начала года мурманские компании отправили более 5 тысяч приглашений, что на 49% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что наибольшая доля (66%, или 3,2 тысячи) приглашений от работодателей приходится именно на женскую аудиторию. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, компании стали на 51% чаще высылать офферы молодым людям, увеличив число приглашений c 1,1 тысячи в 2023 году до 1,7 тысячи в 2024 году.

Пенсионеры тоже стали чаще искать работу

Возрастные соискатели тоже не отстают в поиске работы от молодого поколения. Так, с начала года местные предпенсионеры и пенсионеры разместили почти 5 тысяч резюме. Это также превышает их прошлогоднюю активность на 21%. Интересно, что в отличие от молодого поколения, где наиболее активны в поиске работы девушки, в старшей возрастной когорте (от 51 года до 60 лет и более) активнее ищут работу мужчины: на них приходится 2/3, или 62% активных соискателей.

Кроме того, судя по числу офферов, в этому году местные работодатели увеличили число приглашений на работу для предпенсионеров и пенсионеров на 54%. С начала года старшая возрастная группа соискателей получила более 5 тысяч приглашений на собеседования или работу.

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