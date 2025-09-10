«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
Школьников и студентов колледжей Мурманской области приглашают принять участие в проекте «Код будущего»

Стартовал новый этап приёма заявок на участие в образовательном проекте «Код будущего», который реализуется по национальному проекту «Экономика данных». Программа объединяет школьников 8–11 классов и студентов колледжей и техникумов по ИТ-специальностям и предлагает обучение по направлениям «Программирование», «Искусственный интеллект» и «Робототехника».

В каталоге проекта представлено 42 курса от ведущих вузов и ИТ-компаний страны. Программа охватывает четыре уровня сложности – от начального до профессионального. Каждый курс состоит из четырех модулей, общая продолжительность обучения составляет не менее 144 академических часов. Обучение проходит как в онлайн-формате, так и очно на площадках регионов России. Участникам предоставляется возможность изучать востребованные языки программирования, среди которых Python, C++, JavaScript, C# и 1С.
С 2022-го по 2024 годы на платформе «Код будущего» уже прошли обучение уже около двух тысяч школьников и студентов Мурманской области, которые получили возможность освоить современные цифровые навыки и определить дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию.

Подать заявку можно на портале «Госуслуги» по ссылке. Для участия необходимо выбрать курс, пройти вступительное испытание и заключить договор с образовательной организацией.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам обучения выпускники, успешно сдавшие итоговое тестирование, получают сертификат, который даёт дополнительные баллы при поступлении в вузы страны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553094/#&gid=1&pid=1

Комментарии

-

-
-
