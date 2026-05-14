Школьников и студентов Кольского Заполярья приглашают к участию в Международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции!»

Школьники и студенты Мурманской области могут принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Приём заявок стартовал 1 мая.

Конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержку творческих инициатив детей и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, а также укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.

Участие в конкурсе могут принять физические лица или творческие коллективы в двух возрастных категориях: от 10 до 17 лет, от 18 до 25 лет. Работы принимаются в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Они должны содержать авторское название, пояснительный текст (для плакатов и рисунков) или смонтированные субтитры (для видеороликов).

Заявки необходимо подать до 1 октября на официальном сайте конкурса anticorruption.life/, где можно ознакомиться с правилами его проведения.

Подведение итогов планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводится Межгосударственным советом по противодействию коррупции. Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567552/#&gid=1&pid=1