Школьников Мурманской области познакомят с профессиями IT-специалиста и аналитика на «Уроке цифры»

С 13 февраля по 12 марта в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по анализу данных в бизнесе и программной разработке.

«В рамках общего образования важно сформировать у школьников знания и навыки в области фундаментальных наук, при этом особенно ценно погружение в образовательный процесс заданий, подготовленных практикующими специалистами. Текущий «Урок цифры» по теме анализа данных составлен таким образом, чтобы ребята могли погрузиться в мир реальных бизнес-задач и протестировать профессию аналитика. При этом ребятам достаточно иметь базовые знания по математике и логике. Мы считаем поддержку интереса и мотивации школьников к информационным технологиям, а также раннюю профориентацию школьников в IT важной частью на пути в цифровой трансформации», – отметил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов. Сценарии проведения занятий предложены с учётом разной технической оснащенности классов.

«Новый «Урок цифры» позволяет детям погрузиться в по-настоящему увлекательную и перспективную сферу IT уже с первых классов. Школьники смогут узнать, как разрабатываются компьютерные программы, которыми мы пользуемся ежедневно, что такое анализ данных и как работают информационные технологии в целом. Вполне возможно, что в будущем ребята станут крутыми IT-специалистами», – сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Работа в IT – творческая, она сочетает в себе инженерный и гуманитарный труд. Новый «Урок цифры» позволяет наглядно это увидеть, попробовав классический бизнес-анализ в доступной детям игровой форме, а также проведя творческое исследование опыта пользователей игры. Программа должна подстраиваться под потребности своего пользователя, а не наоборот. Но сама она этого сделать не может – задача разработчиков изучать потребности пользователей и адаптировать под них программу. Такой подход будет полезен не только для будущих айтишников, но и при выборе многих других креативных профессий», – поделился Игорь Кузора, руководитель отдела образовательных программ фирмы «1С».

«Многие HR-специалисты отмечают, что айтишник – это человек, который должен обладать не только высоким уровнем цифровых компетенций, но и техническим мышлением. И если, например, научиться программировать можно фактически в любом возрасте, то поменять склад ума – задача в разы тяжелее. Новый «Урок цифры» задаёт высокую планку по подготовке начинающих специалистов. В игровой форме школьники смогут получить практические навыки анализа и построения гипотез, являющиеся хорошей базой для дальнейшего развития. Благодаря этому уроку мы сможем заложить аналитические способности и интерес к программной разработке у целого поколения», – отмечает Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».