Школьников Мурманской области приглашают к участию в онлайн-фестивале «ФинЗож Фест»

С 4 по 10 апреля школьников Мурманской области приглашают принять участие в онлайн-марафоне «ФинЗОЖ Фест». Мероприятие организовано Минфином РФ и Банком России в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи.

Задачи «ФинЗОЖ Фест» – мотивировать школьников изучать принципы финансового ЗОЖ, помочь им сформировать базовые навыки управления личным и семейным бюджетом, показать, что высокий уровень финансовой культуры востребован всегда, особенно в период экономической турбулентности. Онлайн-контент фестиваля ориентирован также на учителей и родителей, которые занимаются финансовым обучением и воспитанием.

Образовательно-просветительские форматы, разработанные для фестиваля, – онлайн-викторины, тесты, подкасты, конкурсы – охватывают аудиторию от начальной школы до выпускных классов. Кроме того, в социальных сетях и на портале «Мои финансы» состоится серия тематических встреч с популярными блогерами, профессионалами финансового рынка, экспертами по управлению семейным бюджетом. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной актуальной теме. Весь контент, разработанный для фестиваля, доступен образовательным учреждениям для использования при проведении Недель финансовой грамотности и после их окончания.

Основные активности фестиваля пройдут на странице «Мои финансы» в социальной сети «ВКонтакте» с 4 по 10 апреля.

Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на портале моифинансы.рф.