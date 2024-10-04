Школьников Мурманской области приглашают на бесплатное обучение работе с нейросетями

Министерство цифрового развития Мурманской области и Всероссийское добровольное пожарное общество объявляют о старте второго сезона просветительского онлайн-проекта «Учимся сами, обучаем ИИ», приуроченного к 92-й годовщине со Дня образования гражданской обороны, которая отмечается в России 4 октября.

Участниками программы могут стать подростки со всей страны в возрасте от 12 до 16 лет, увлекающиеся современными технологиями и желающие узнать, как работать с нейросетями.

«Сто целеустремленных ребят, прошедших отбор, узнают алгоритмы работы с искусственным интеллектом, научаться применять его для создания графики, собственных видео и даже музыки, попробуют себя в написании промптов и текстов. В дальнейшем это поможет им развиваться в учёбе, творчестве и любой интересной им сфере, заложив основу для выбора перспективной профессии», – подчеркнула и.о. заместителя губернатора Мурманской области – министра цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

В этом году к проекту присоединился благотворительный фонд «Сбербанка» «Вклад в будущее». Его эксперты расскажут участникам программы про практические кейсы по использованию нейросетей.

Обучение бесплатное будет проходить с октября по декабрь 2024 года – еженедельно по пятницам с 16.00 или 18.00 по московскому времени.

Для закрепления полученных навыков предусмотрено выполнение семи практических заданий, по результатам которых преподаватели и эксперты проекта определят 21 финалиста.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, подать заявку, конкурсное эссе или сгенерированный текст на тему «Огонь нейросетей: моё отношение к нейронным сетям» можно до 10 октября (включительно) на электронную почту: konkurs@vdpo.ru.

Напомним, выпускниками прошлого набора стали 92 подростка из девяти регионов страны (Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Мурманской и Нижегородской областей, Республик Карелия и Крым, Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Юра).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/