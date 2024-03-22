Школьников Мурманской области приглашают поучаствовать в отборочном этапе II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

Идёт приём заявок на участие во II Всероссийском фестивале «Российская школьная весна», который состоится в Ставрополе с 28 апреля по 2 мая этого года. Проект реализуется «Движением Первых» совместно с правительством Ставропольского края и Российским Союзом Молодёжи.

Фестиваль станет Национальным финалом Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в 2023/24 учебном году среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Принять участие в фестивале смогут ребята от 12 до 18 лет включительно. Проект реализуется в два этапа. На первом в регионах России состоится конкурсный отбор ученического непрофессионального творчества – региональные фестивали, в рамках которых участники представят свои творческие работы на платформе «Движения Первых» будьвдвижении.рф. По итогам региональные отделения «Движения» совместно с Российским Союзом Молодёжи отберут делегацию, которая будет представлять регион на фестивале в Ставрополе.

Ребята могут принять участие в одном или нескольких из представленных направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Амбассадор «Движения Первых». Участие доступно в индивидуальном или командном формате.

Подать заявку можно до 31 марта 2024 года на сайте.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, второй, очный этап – проведение национального фестиваля, участниками которого станут 1200 обучающихся со всей России. По итогу конкурсной оценки будут определены лауреаты I, II, III степеней и призёры гран-при.

Напомним, в 2023 году Национальный финал проходил в Ставрополе с 1 по 5 июня. Тогда его участниками стали 1000 обучающихся из 65 субъектов РФ. Среди призёров были и представители Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru