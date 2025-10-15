Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
Школьников Мурманской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей»

Министерство культуры Российской Федерации совместно с компанией «Яндекс» и сервисом «Яндекс Книги» запускает очередной «Культурный марафон», который поможет школьникам по-новому взглянуть на великие произведения русской и мировой литературы.

Акция организована в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году она пройдет уже в шестой раз в период с 15 октября по 15 ноября.

Для российских школьников в программу «Культурного марафона» включены видеоролики от ведущих литературоведов, преподавателей и блогеров, в числе которых Антон Скулачев, Михаил Свердлов, Анастасия Першина, Константин Поливанов и Катя Баева. Спикеры расскажут, как нужно подходить к литературному классическому произведению, чтобы ничего не упустить для себя, по-новому исследовать его, обращая внимание на скрытые в нем смыслы.

Ребята с 1 по 11 класс смогут принять участие в творческом соревновании – создать дизайн уникальной обложки своей любимой книги.

Соревнование пройдёт в двух номинациях: «Классное чтение» и «Внеклассное чтение». Специально для этого проекта дизайнеры компании «Яндекс» создали короткие, увлекательные и познавательные видео-мастер-классы про то, как можно креативно подойти к созданию своей обложки.

10 лучших обложек в номинации «Классное чтение» украсят электронные книги сервиса «Яндекс Книги», а их авторы получат приглашение в Москву – на экскурсию по офису Яндекса и встречу с ведущими специалистами компании.

Победители в номинации «Внеклассное чтение» станут обладателями специальных призов от компании «Яндекс».

Подробнее на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
