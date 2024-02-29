Школьников Мурманской области приглашают проверить финансовую грамотность

С 1 по 31 марта на образовательной платформе Учи.ру пройдёт четвертая всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов.

Зарегистрировать учеников на олимпиаду могут учителя или родители.

В рамках олимпиады школьники научатся формировать полезные финансовые привычки, познакомятся с основами предпринимательства, разберутся, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, правильно реагировать на действия мошенников.

По итогам прохождения олимпиады участники и победители получат сертификаты и грамоты.

Организаторы олимпиады – Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru