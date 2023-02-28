Школьников Мурманской области приглашают проверить свои знания в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности

1 марта на портале Учи.ру стартует онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов. Для участия не требуется специальных знаний, попробовать свои силы могут все желающие.

На что потратить карманные деньги, как не купить кота в мешке и не попасться на уловки мошенников – задачи олимпиады учат оценивать риски, планировать бюджет, а также развивают бизнес-навыки. Игровые методики помогут ребенку погрузиться в конкретные ситуации и лучше усвоить материал.

«Олимпиада – это не столько соревнование по финансовой грамотности, сколько получение новых знаний и советов. Впервые в нее включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели. Школьникам предложат попробовать себя в роли предпринимателей: они смогут открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь – участники смогут понять, что у них получилось хорошо, а над чем ещё нужно поработать», – отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.

Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено пресс-службой Отделения Банка России по Мурманской области.