Школьников областного центра проводили в летний лагерь в Краснодарском крае

Вчера на побережье Чёрного моря отправилась очередная группа мурманских школьников, чтобы набраться сил, укрепить иммунитет и запастись приятными впечатлениями перед новым учебным годом.

79 ребят отдохнут в лагере «Юбилейный» и спортивном лагере «Солнечный берег», расположенных в Туапсинском районе Краснодарского края.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в этом сезоне 2743 школьника, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей участников спецоперации, бесплатно отдохнут в учреждениях Краснодарского края и Республике Крым.

Оздоровительная кампания 2025 года проводится в рамках проекта «На Севере — малыш», который является частью губернаторского плана «На Севере — жить!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30567&page=1