Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.25 15:30

Школьников Видяево депутаты облдумы поздравили с началом нового учебного года

Торжественная линейка прошла возле учебного корпуса школы № 1, который открылся после капитального ремонта.

Обращаясь к учащимся, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что 1 сентября это волнующий и радостный праздник, начало нового этапа:

— Уверен, что вам по силам достичь любых высот. Помните, что в основе любого дела, любой профессии лежат знания, которые дают человеку свободу выбора, возможность добиться успеха и применить на деле свои способности. Будьте любознательны и настойчивы, развивайтесь. Для этого в школе Видяево есть все возможности – открыты новые пространства, созданы прекрасные условия в учебных помещениях. Пусть знания и навыки, полученные в школе, всегда будут служить вам добрыми помощниками.

Парламентарий пожелал педагогам и родителям здоровья, терпения и выдержки, ребятам – неугасающей тяги к знаниям и упорства в достижении целей.

Школа №1 в посёлке Видяево – одна из четырнадцати образовательных организаций региона, где в этом году проведён капитальный ремонт. В учебном корпусе обновлены фасад, входные группы и окна, появилась архитектурная подсветка, благоустроена территория вокруг школы. Также обновлен актовый зал, появилось современное оснащение в кабинетах.

Учебный корпус видяевской школы теперь украшает и памятная доска командиру атомного подводного ракетного крейсера «Курск», капитану 1 ранга, Герою России Геннадию Лячину, которую торжественно открыли в этот же день.

Выступая на церемонии, Сергей Дубовой подчеркнул:

— Геннадия Петровича хорошо помнят и гордятся им жители Видяево, где он многие годы служил и откуда ушел в свой последний поход. Настоящий офицер, надежный профессионал, командир, умеющий быть строгим и понимающим, прекрасный человек, снискавший заслуженный авторитет всех, кому с ним довелось служить и общаться. Память о герое увековечили в самых различных регионах страны – Волгограде, Элисте, Курске, Санкт-Петербурге. Навсегда останется добрая память о доблестном командире «Курска» и с нами, в Видяево. Пусть его подвиг, верность присяге и Родине будут моральным ориентиром, образцом мужества и силы духа для молодёжи.

Депутаты областной Думы приняли участие в торжественных линейках, которые прошли в школах муниципальных образований региона, тепло поздравили учителей и ребят с Днём знаний.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a01/i3mt1dkrxbp3cz6o501ejd5qa38fr04u.jpg

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)На 19% за год выросла предлагаемая зарплата российских учителей. Данные по СЗФО-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики проводят пробные топки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»