Школьников Видяево депутаты облдумы поздравили с началом нового учебного года

Торжественная линейка прошла возле учебного корпуса школы № 1, который открылся после капитального ремонта.

Обращаясь к учащимся, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что 1 сентября это волнующий и радостный праздник, начало нового этапа:

— Уверен, что вам по силам достичь любых высот. Помните, что в основе любого дела, любой профессии лежат знания, которые дают человеку свободу выбора, возможность добиться успеха и применить на деле свои способности. Будьте любознательны и настойчивы, развивайтесь. Для этого в школе Видяево есть все возможности – открыты новые пространства, созданы прекрасные условия в учебных помещениях. Пусть знания и навыки, полученные в школе, всегда будут служить вам добрыми помощниками.

Парламентарий пожелал педагогам и родителям здоровья, терпения и выдержки, ребятам – неугасающей тяги к знаниям и упорства в достижении целей.

Школа №1 в посёлке Видяево – одна из четырнадцати образовательных организаций региона, где в этом году проведён капитальный ремонт. В учебном корпусе обновлены фасад, входные группы и окна, появилась архитектурная подсветка, благоустроена территория вокруг школы. Также обновлен актовый зал, появилось современное оснащение в кабинетах.

Учебный корпус видяевской школы теперь украшает и памятная доска командиру атомного подводного ракетного крейсера «Курск», капитану 1 ранга, Герою России Геннадию Лячину, которую торжественно открыли в этот же день.

Выступая на церемонии, Сергей Дубовой подчеркнул:

— Геннадия Петровича хорошо помнят и гордятся им жители Видяево, где он многие годы служил и откуда ушел в свой последний поход. Настоящий офицер, надежный профессионал, командир, умеющий быть строгим и понимающим, прекрасный человек, снискавший заслуженный авторитет всех, кому с ним довелось служить и общаться. Память о герое увековечили в самых различных регионах страны – Волгограде, Элисте, Курске, Санкт-Петербурге. Навсегда останется добрая память о доблестном командире «Курска» и с нами, в Видяево. Пусть его подвиг, верность присяге и Родине будут моральным ориентиром, образцом мужества и силы духа для молодёжи.

Депутаты областной Думы приняли участие в торжественных линейках, которые прошли в школах муниципальных образований региона, тепло поздравили учителей и ребят с Днём знаний.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a01/i3mt1dkrxbp3cz6o501ejd5qa38fr04u.jpg