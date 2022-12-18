Школьников Заозерска приобщили к добровольчеству

Специалисты Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений проводят серию выездных тренингов для юных северян. На этой неделе участниками обучения стали школьники Заозерска.

Поездка состоялась в рамках образовательного акселератора Молодежного парламента при Мурманской областной Думе «Молодёжная парламентская школа «Академия Севера».

Тренинги «Социальное проектирование» и «Добровольчество» стали частью научно-практической конференции «Школьное самоуправление». Начальник отдела по развитию добровольческого движения Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений Светлана Исаева познакомила собравшихся с возможностями платформы Добро.ru, которая позволяет погрузиться в мир волонтёрской активности и увлекательных мероприятий. Школьники попробовали себя в проектной деятельности и узнали о способах борьбы с эмоциональным выгоранием.

«Приятно видеть отклик от старшеклассников. Ближе к концу мероприятие стало полноценным диалогом, где ребята поделились своими планами на ближайшее будущее. Особенно ценно, что многие из них видят себя в добровольчестве и после окончания студенчества», – отметила Светлана Исаева.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, 10 декабря на итоговом мероприятии для волонтёров и активной молодёжи празднике «Сила Севера – в людях!» глава региона Андрей Чибис отметил, что количество добровольцев Мурманской области превышает 68 тысяч человек и продолжает расти.

«Ребята 9-11 классов очень инициативные и грамотные. Говорили о причинах их желания поступать в вузы и сузы, о моделях ученического самоуправления и о семейных ценностях. Отличный день и много интересных мыслей», – подытожила организатор, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Елена Трапезникова.

Фото: https://gov-murman.ru