Школьное меню потянуло на уголовное дело

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка по информации о заражении в сентябре текущего года кишечной инфекцией учащихся СОШ № 10 города Мончегорска. По результатам лабораторных исследований у несовершеннолетних выявлено инфекционное заболевание - норовирусная инфекция.

В ходе надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратурой города внесено 2 представления об устранении нарушений в адрес Управления образования администрации города Мончегорска и МАУО «Центр школьного питания».

По результатам проверки прокурором города в следственный отдел г. Мончегорску СУ СК РФ по Мурманской области направлены материалы в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в сентябре 2020 года в ходе оказания услуг по организации и предоставлению питания в одной из школ Мончегорска допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, разработанных для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в результате указанных нарушений не менее 53 человек, в том числе несовершеннолетние, заразились норовирусной инфекцией, которая может повлечь наступление реальной угрозы для здоровья людей. При этом пострадавшие обслужены амбулаторно, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в том числе назначен комплекс судебных экспертиз. Действиям лиц, ответственных за нарушение требований безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.