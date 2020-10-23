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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 12:45

Школьное образование в России в целом хуже, чем было десять лет назад, уверены более половины респондентов опроса

Только четверть россиян считает, что школа даёт детям достаточно полезных навыков и умений. Лучше всего в российской школе развивают память, хуже всего — критическое мышление и практические навыки. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» выяснил отношение общества к системе школьного образования, опросив 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Школьное образование в России в целом хуже, чем было десять лет назад, уверены более половины респондентов (51%). Опрошенные аргументируют: квалификация педагогов снижается, и сегодня родители нередко вынуждены оплачивать занятия детей с репетиторами. Респонденты старше 45 лет разделяют такую позицию намного чаще, чем молодёжь до 24 лет (57 и 28% соответственно). В 2015 году тех, кто придерживался этой точки зрения, было больше — 64%.

По мнению 12% респондентов, сейчас школьное образование в целом лучше, чем 10 лет назад (в 2015 году так думали 10% россиян). Опрошенные отмечают, что в школах появляется современная техника, а в процессе обучения нередко используются новые технологии.

8% россиян убеждены, что современное школьное образование в России такое же, как 10 лет назад.

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале, насколько обучение в школе сегодня способствует развитию у детей различных свойств интеллекта. По мнению россиян, больше всего современное школьное образование развивает память и воображение (средний балл — 3,3 и 3,1 соответственно), меньше всего — критическое мышление и практические навыки (по 2,8 балла).

Школьное образование в России не даёт достаточного количества практических навыков и умений выпускникам, уверены 57% опрошенных. По их наблюдениям, 17-летние юноши и девушки зачастую не умеют ни готовить, ни забивать гвозди, не могут написать грамотный текст (например, деловое письмо или резюме), не владеют навыками самопрезентации и публичных выступлений. Напротив, четверть респондентов (25%) уверены, что школа дает детям достаточно полезных навыков и умений: например, многие выпускники отлично пользуются современными информационными технологиями и лучше родителей владеют иностранными языками. По сравнению с 2015 годом общественная оценка работы школ в этом направлении повысилась: пять лет назад в недостаточности школьных навыков были убеждены 63%, в достаточности — 19%.

Какие именно практические навыки нужно преподавать в современной российской школе? Больше всего респондентов убеждены в необходимости уроков риторики или коммуникации (14%), труда или домоводства (11%), экономики (9%), этики (8%). В числе нужных называли такие дисциплины, как психология (6%), логика, толерантность (по 5%), ОБЖ, компьютерная грамотность, профориентация, основы оказания первой медпомощи, навыки поиска и обработки информации (по 3%), спорт, юриспруденция, основы семейной жизни, автовождение, иностранные языки, предпринимательство, тайм-менеджмент (по 2%).

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