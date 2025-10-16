Школьные библиотекари Мурманской области могут принять участие во всероссийских конкурсах

Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации продлили сроки регистрации на всероссийские конкурсы «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Представители Мурманской области могут подать заявки для участия в проектах на официальных сайтах конкурсов до 15 октября.

Напомним, конкурсы организованы по поручению Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Данные инициативы направлены на популяризацию чтения среди детей и молодежи.

Участие в конкурсах могут принять школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, которые реализуют программы начального, основного и среднего общего образования. Подать заявку можно на сайтах: конкурс «Самая читающая школа России», конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

Финалисты конкурсов встретятся в Москве. Так, решающие испытания и церемония награждения победителей пройдут в декабре в рамках I Международного форума библиотекарей.

Кроме того, для профессионального развития библиотечных специалистов на онлайн-платформе «Знание.Академия» доступен бесплатный курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», разработанный обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и актуальные знания для преобразования школьных библиотек в современные культурно-просветительские центры.

Фото предоставлены пресс-службой Общества «Знание» в СЗФО: https://gov-murman.ru/info/news/555201/#&gid=1&pid=1