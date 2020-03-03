Школьные дебаты: десятиклассники спорят с парламентариями флотской столицы

Североморская молодёжная избирательная комиссия организовала для десятиклассников флотской столицы деловую игру «Дебаты». Главной площадкой мероприятия стала Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

В «Дебатах» приняли участие семь команд, кураторами ребят стали североморские депутаты. Вместе они придумали проекты, которые призваны сделать жизнь в ЗАТО качественнее и комфортнее. Среди них – создание скейт-парка и спортивного комплекса под открытым небом, карты озеленения города, организация экскурсий в форме квестов и новый подход к очищению воды – ультрафиолетом.

На первом этапе свои проекты участникам необходимо было презентовать и защитить. В итоге, третье место получила команда «Сивковцы», второе – команда «Драйв», первое – «Роза ветров». Во втором этапе старшеклассники играли против депутатов – спорили об использовании телефонов в школе, обсуждали каникулы, ЕГЭ и школьное питание. В предложенных ведущими темах школьники находили аргументы «против», а народные избранники – «за». Третий этап команды посвятили поискам ответа на вопрос – нужны ли школьные парламенты.