Школьные спортивные клубы региона получат гранты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, а также развитие инфраструктуры

На еженедельном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова рассказала о финальных играх Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов, которые прошли в Мурманске 5 ноября.

Напомним, в мае текущего года впервые был дан старт абсолютно новому по своему формату физкультурного мероприятия среди школьников – соревнованиям на Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов.

Мероприятие проходило в три этапа: муниципальный, зональный и финальные игры. Юные северяне соревновались в четырех видах спорта: волейбол, мини-футбол, волейбол и шахматы.

В муниципальном этапе приняло участие 56 спортивных клубов с общим количеством участников – 951 человек.

Следующий этап соревнований проходил по зональному принципу. Зона «Север» была представлена командами Мурманска, Кольского района и ЗАТО г. Североморск; зона «Запад» – командами из ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Печенгского округа; зона «Центр» – командами Кировска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Ловозерского района; зона «Юг»: Ковдор, Полярные Зори, Кандалакша, Терский район. Соревнования прошли с 19 по 28 октября в 10 муниципальных образованиях региона. В мероприятиях приняло участие 40 команд, 488 спортсменов.

Командам-победителям и призёрам в каждом виде спорта зонального этапа будут вручены гранты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря: 200 тысяч рублей за 1-е место, 100 тысяч рублей за 2-е место, 70 тысяч рублей за 3-е место. Общая сумма денежных средств победителям и призёрам зонального этапа составляет 5,19 млн рублей.

В финальный этап Кубка губернатора Мурманской области среди ШСК прошли 23 команд. Игры состоялись одновременно на трех площадках: в Легкоатлетическом манеже и на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске, а также в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Колы.

На Центральном стадионе профсоюзов за звание сильнейших боролись волейболисты: 4 команды девочек – клуб «Видяевец» (ЗАТО г. Видяево), клуб «Комета» (Мончегорск), клуб «Юниор» (Мурманск), клуб «Крепыш» (Кандалакша); и 4 команды мальчиков: клуб «Позитив» (Ковдор), клуб «Элерон» (Кольский район), клуб «Олимп» (Мончегорск), клуб «Олимпионик» (Печенгский округ). По итогам финальных игр победителем среди команд девочек стал клуб из Мончегорска, серебро у кандалакшан, бронза у команды из Мурманска. Среди мальчиков победу одержала команда из Ковдора, второе место у Печенгского округа, третье место – у Мончегорска.

В Коле финальные игры прошли у баскетболистов. Соревновались 3 команды мальчиков: клуб «Экстрим» (Кандалакша), клуб «7 легион» (Мончегорск) и клуб «Борей» (Мурманск); а также 2 команды девочек: клубы «Позитив» (Ковдор) и «Импульс» (Мончегорск). Обладателем кубка стала команда мальчиков из Кандалакши, серебро получили мончегорские спортсмены. Среди девочек победителем стала команда из Ковдора, 2-е место – у Мончегорска.

В Легкоатлетическом манеже Мурманска прошли финальные игры по мини-футболу среди 4 команд мальчиков: клуб «Free on» (ЗАТО Александровск), клуб «Спортлайф» (Кандалакша), клуб «Олимп» (Мончегорск), клуб «Северные вершины» (Мурманск); также играли 3 команды девочек: клуб «Элерон» (Кольский район), клуб «Олимп» (Мончегорск), клуб «Олимпионик» (Печенгский округ). Обладателем кубка среди девочек стала команда Печенгского округа, 2-е место – у Кольского района, 3-е место – у Мончегорска. Команда Мончегорска также оказалась сильнейшей у мальчиков, 2-е место – ЗАТО Александровск, 3-е место – Кандалакша.

Также в манеже прошли финалы среди шахматистов. Играли 2 команды мальчиков – клуб «Десяточка» из Кандалакши и клуб «Старт» из Кировска, а также команда девочек – клуб «Пятнашка» из Апатитов. Обладателями кубка у девочек стала единственная команда-участник из Апатитов, у мальчиков 1-е место взяла команда Кировска, «серебро» – команда Кандалакши.

Как сообщает региональное Министерство спорта, победители и призёры финального этапа по видам спорта будут награждены денежными сертификатами на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов, установку спортивных площадок. Общая сумма грантовых средств для финалистов соревнований составляет 26 млн рублей. Реализовать гранты победители и призеры смогут в 2022 году.

«Благодаря проведенной Министерством спорта Мурманской области работе по оказанию методической и информационной поддержки школам региона по созданию школьных спортивных клубов по состоянию на 1 ноября текущего года в регионе создано уже 95 школьных спортивных клубов. До конца 2021 года планируется их создание уже во всех образовательных учреждениях Мурманской области, – отметила региональный министр спорта Светлана Наумова. – Это позволит уже в 2022 году максимально увеличить размах соревновательной деятельности среди школьников и провести очередной Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов, задействуя при этом каждую школу в каждом муниципальном образовании».