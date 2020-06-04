Школьные трудовые бригады подключились к благоустройству Североморска

Лето в Североморске – сезон работы школьных трудовых бригад. Каждый год ученики, которым уже исполнилось 14 лет, принимают участие в благоустройстве. Например, молодёжь уже активно помогает компании «Чистый город» в уборке улично-дорожной сети и в городе, и в посёлках.

- Подростки оформляются на работу через Центр занятости населения, а некоторые ребята сотрудничают с нами напрямую. В их обязанности входят уборка песка вдоль тротуаров и сбор мусора в зелёной зоне на территории, прилегающей к дороге, - рассказал главный инженер компании «Чистый город» Андрей Новиков.

Специалисты говорят, что ручной труд всегда нужен – есть участки, куда большой технике просто не добраться.