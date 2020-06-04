Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 11:15
Школьные трудовые бригады подключились к благоустройству Североморска
Лето в Североморске – сезон работы школьных трудовых бригад. Каждый год ученики, которым уже исполнилось 14 лет, принимают участие в благоустройстве. Например, молодёжь уже активно помогает компании «Чистый город» в уборке улично-дорожной сети и в городе, и в посёлках.
- Подростки оформляются на работу через Центр занятости населения, а некоторые ребята сотрудничают с нами напрямую. В их обязанности входят уборка песка вдоль тротуаров и сбор мусора в зелёной зоне на территории, прилегающей к дороге, - рассказал главный инженер компании «Чистый город» Андрей Новиков.
Специалисты говорят, что ручной труд всегда нужен – есть участки, куда большой технике просто не добраться.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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