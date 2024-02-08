Школьные уроки отменены в ряде муниципалитетов Мурманской области из-за 30-градусных морозов

Как сообщает администрация Мончегорска, в школах города уроки отменены для учеников 1-11 классов. Кроме того, отменён пробный экзамен для девятиклассников.

По сообщению администрации школы посёлка Ревда, им также пришлось отменить уроки для учеников всех классов вместе с пробным экзаменом.

В Ловозере перешли на дистанционный формат обучения, сообщила местная школа.

Как пишет interfax-russia.ru, из-за морозов дома придётся остаться ученикам 1-8 классов Кандалакши, предупреждает районное управление образования.

По данным Мурманского Гидрометцентра, в Мончегорске минус 33 градуса, в Ловозере - минус 38 градусов, в Кандалакше - минус 30 градусов.