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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 12:30

Школу в Североморске строят, будущих учителей приглашают

Строительство в Североморске новой школы на 1200 мест выдвинуло перед органами местного самоуправления несколько актуальных вопросов. Среди них – комплектование новой школы педагогическими кадрами. Этим вопросом вплотную, вот уже два года подряд, занимается Управление образования, возглавляемое Юлией Гладских. В рамках соглашения между Управления образования и Мурманским арктическим государственным университетом представители Управления образования ЗАТО выезжают для проведения встреч со студентами – выпускниками МАГУ.

25 марта Североморск посетили 12 выпускников, будущих педагогов, которые изъявили желание после окончания вуза начать свою трудовую деятельность во флотской столице. Их сопровождала Виктория Пиксендеева, директор Арктического ресурсного кадрового центра.

Вначале для них провели экскурсию по Североморску, организовали посещение подводной лодки К-21, а затем в Музее истории образования ЗАТО г. Североморск, который располагается в Информационно-методическом центре Управления образования. С будущими специалистами за чашкой чая беседовали начальник Управления образования Юлия Гладских и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, в недавнем прошлом директор школы Евгения Гордеева.

Юлия Владимировна и Евгения Гладских рассказали студентам об истории города и флота, о богатых традициях педагогических кадров, о состоявшихся педагогических династиях о тех учителях, чей труд отмечен званиями «Заслуженный учитель России» и «Почётный житель города Североморска».

Речь шла и о льготах для молодых педагогов. Заработная плата составит чуть больше 40 тысяч рублей, а для тех, кто станет классным руководителем, она увеличится ещё на 17 тысяч рублей. В первоочередном порядке молодые педагоги обеспечиваются и служебным жильём.

Очередная встреча, но теперь уже с выпускниками Мурманского педагогического колледжа, будущими учителями начальных классов, запланирована на 29 марта.

 

 

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