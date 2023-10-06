Школы Елисеевки, Инзовки и Приморска Запорожской области обновились

Мурманская область продолжает помогать жителям Приморского района Запорожской области. С июля по сентябрь в школах района проводились комплексные ремонтные работы.

В средней школе села Елисеевка привели в порядок актовый зал: сделали подвесные потолки, новое покрытие на полу и стенах, заменили электропроводку и установили современные светильники. Также в актовый зал приобрели стулья, проектор и экран с электроприводом, акустическую систему, микшер, вокальную радиосистему и интерактивную трибуну.

В средней школе села Инзовка обновили спортивный зал: оштукатурили и покрасили стены и потолок, пол покрыли спортивным линолеумом, заменили двери, электропроводку и светильники. Также в зале установили шведскую стенку, гимнастические скамейки, кольца, оборудование и мячи для баскетбола, футбола и волейбола.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в школе №1 Приморска отремонтировали столовую – сделали тепло- и звукоизоляцию, пол из керамогранитных плит, обновили покрытие стен, установили двери. Также для помещения приобретена мебель.

Фото: https://gov-murman.ru