Школы и детские сады Мурманской области перешли к работе в обычном режиме

По состоянию на 16 ноября более 82 тысяч школьников в 162 общеобразовательных организациях Мурманской области и свыше 69 тысяч детей в 112 организациях дополнительного образования приступили к занятиям в обычном режиме, доложила на оперативном совещании в понедельник и.о. министра образования и науки региона Ольга Дзюба. Ограничительные мероприятия в детских садах, школах и колледжах вводятся точечно и по необходимости, в отдельных классах и группах. В то же время вузы области, по словам главы Минобразования, преимущественно продолжают вести дистанционное обучение студентов.

Министерство образования и науки в ходе «утреннего фильтра» ежедневно ведёт сбор информации об учащихся, не допущенных к занятиям. Данные передаются в областной Минздрав и управление Роспотребнадзора. В каникулярный период сбор информации не осуществлялся. В еженедельном формате министерством ведется мониторинг заболеваемости педагогов.

«В школах и колледжах проводится регулярное проветривание помещений, минимизированы контакты обучающихся из разных классов и групп во время питания в столовых. Также в образовательных учреждениях обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в столовых, в туалетных комнатах, ежедневно производится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей», – сообщила Ольга Дзюба.

Глава ведомства также отметила, что в октябре в подведомственных образовательных организациях специалистами министерства проведен мониторинг соблюдения обязательных правил поведения в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации. Были выявлены единичные случаи нарушений, они оперативно устранены.