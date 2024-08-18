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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.24 15:00

Школы Кольского района готовятся к новому учебному году

Депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова оценила ход ремонтных и подготовительных работ, проводимых в образовательных учреждениях муниципального образования.

В главном корпусе средней школы Колы за счёт предоставленных губернаторских грантов обновляются два помещения – спортивный зал и кабинет химии. В спортзале уже заменили освещение, подготовили к покраске стены и пол. В кабинете химии также обновили освещение и стены. В скором времени в помещениях будет установлено новое оборудование, которое также приобретено на средства гранта.

В день знаний на базе Дома детского творчества Кольского района откроется пространство «СОПКИ.СПОРТ». Помещение готово на 95 процентов.

Лариса Круглова напомнила, что проект по созданию молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ», инициированный губернатором области, реализуется с 2022 года:

- Современные спортивные площадки, оформленные в едином стиле, изначально предназначались для молодёжи от 14 до 35 лет. Но на сегодняшний день мы наблюдаем их востребованность у разных возрастных групп жителей нашего региона, поэтому принято решение значительно увеличить количество таких пространств в муниципалитетах.

В посёлке Молочный в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» капитально ремонтируется школа. Уже обновлена кровля, заменена проводка и сантехника, проделана чистовая отделка внутренних помещений. Сейчас подрядчик доделывает фасад. Готовность объекта – 92 процента.

В Мурмашах детский сад №18 стал одним из победителей губернаторской программы «Арктическая школа». На средства из областного бюджета в музыкальном зале оформлен павильон - студия «Северные нотки». Здесь маленькие северяне не только получают музыкальное образование, но снимают видеосюжеты для своих родителей о событиях, происходящих в детском саду. Теперь теленовости будут выходить из новой студии. Ремонт сделан, видеоаппаратура доставлена и установлена. В прошлом году в рамках проекта «Арктическая школа» благоустроена уличная территория, где юные северяне не только гуляют, но и всесторонне развиваются.

Первого сентября в Мурмашах тоже откроются «СОПКИ.СПОРТ», которые готовы на 100 процентов.

Подводя итог рабочей поездки, Лариса Круглова отметила, что удовлетворена высокой готовностью образовательных организаций к новому учебному году – все ремонтные работы идут по графику.

Кроме этого, парламентарий заострила внимание на современных обновлениях и преобразованиях, которые происходят благодаря федеральным и региональным программам:

- Молочненская школа изменится в лучшую сторону, учреждение полностью переформатировано. Уверена, что в новом учебном году и школьники, и преподаватели с удовольствием будут ходить в новые классы.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30575/

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