«Школы мэров и глав»: глава Кольского района Андрей Малхасян выступил с предложением на заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

Глава Кольского района Андрей Малхасян выступил на заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Мероприятие состоялось накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. В повестке заседания – вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Во вступительном слове Президент России Владимир Путин поздравил работников местного самоуправления с праздником, отметив, что муниципальная власть ближе всего к заботам и нуждам людей.

«Значимость вашего труда невозможно переоценить, ведь именно вы находитесь ближе всего к людям и по большому счёту являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. К вам, прежде всего, люди и обращаются со своими нуждами и со своими проблемами, и от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам. Понимаю, что в вашей работе трудностей хватает, далеко не везде есть необходимые финансовые ресурсы, но когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем», – подчеркнул Владимир Путин.

Андрей Малхасян выступил с инициативой укрепления кадрового потенциала муниципальной службы путём создания «Школы мэров и глав». Ещё одно предложение – разработать механизм привлечения молодых специалистов и специалистов узкого профиля на муниципальную службу, а также учредить почётное звание, например, «Заслуженный работник местного самоуправления».

Президент отметил, что стимулы для работников муниципалитетов в первую очередь необходимо делать с акцентом на местных жителей.

«Вы правы, надо создавать конкурентные преимущества, привлекательные, чтобы нужные люди, с нужной квалификацией, внутренне мотивированные, шли на работу. Наверное, можно придумать стимулы и для работников муниципалитетов, но упор нужно делать на местных гражданах», – сказал Владимир Путин.

Напомним, в Кольском Заполярье с 2011 года функционирует Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области». Его основная задача – координация деятельность ОМСУ и представление общих интересов в государственных органах и международных организациях.

В 2022 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса в регионе начата реализация проекта «Школа муниципального управления». Для представителей законодательной и исполнительной власти различного уровня проводятся обучающие семинары и практические мероприятия с привлечением спикеров федерального уровня. В апреле будет организовано дополнительное обучение сотрудников органов местного самоуправления, в работе которого примут участие спикеры федерального уровня – сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, политологи, представители аппарата правительства и Росмолодёжи, АНО «Россия страна возможностей». Для участия в форуме уже заявилось более 300 участников.

Кроме того, в 2022 году разработана новая система оценки эффективности деятельности ОМСУ. В систему включено 20 различных показателей, в том числе достижение показателей национальных проектов и плана «На Севере – жить».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам прошлого года определены 4 лучших муниципалитета – Мурманск, Кировск, Кольский район и ЗАТО Североморск, которым распределены региональные гранты на общую сумму 15 млн рублей. Программа доказала свою эффективность и будет продолжена в дальнейшем.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70959/photos/70893